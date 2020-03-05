Больше Проворова за первые четыре сезона в НХЛ забивали только шесть защитников из Европы

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов забил гол и отметился результативной передачей. За четыре сезона со старта карьеры в НХЛ Проворов забросил 42 шайбы. Больше него за этот отрезок только у шести европейских защитников.

Лидером является Расмус Ристолайнен из «Баффало Сэйбрз» (82). Второе место занимает латвийский защитник Сандис Озолиньш (56). Тройку лучших замыкает Томас Юнссон (49). Следующей целью для Ивана являются позиции Ристо Силтанена и Эрика Карлссона (оба — по 43).