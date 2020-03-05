Шарипзянов — о слухах про «Ак Барс»: о Секстоне также писали, что он переходит в «Трактор»
Защитник «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов прокомментировал информацию о возможном переходе в «Ак Барс».
«Если честно, один раз прочитал, не обратил даже внимания. Про Секстона также писали, что он переходит в «Трактор», а он в итоге не перешёл. Сейчас об этом не нужно разговаривать, сейчас играем против «Ак Барса».
Приятно ли? Не хочу об этом думать, это сбивает с толку. Сейчас играем за «Нефтехимик», тем более я капитан команды, должен вести ребят за собой», – цитирует Шарипзянова «Спорт Бизнес Online».
«Нефтехимик» и «Ак Барс» встречаются в четвертьфинале Кубка Гагарина в Восточной конференции. После двух матчей команда Дмитрия Квартальнова впереди — 2-0. Третий матч противостояния состоится завтра, 6 марта, в Нижнекамске.
Сможет ли «Динамо» удержать Яшкина, а «Салават» — Кадейкина? Лучшие свободные агенты КХЛ
Говорим о хоккеистах в статусе ОСА.
Читайте также
- 5 марта 2020
-
13:00
-
12:32
-
12:10
-
12:03
-
11:41
-
11:25
-
11:10
-
10:59
-
10:37
-
10:15
-
09:53
-
09:30
-
09:15
-
08:54
-
08:35
-
08:32
-
08:11
-
08:01
-
07:31
-
07:21
-
07:18
-
07:16
-
07:05
-
06:08
-
05:52
-
05:44
-
05:39
-
04:47
-
04:40
-
00:00
- 4 марта 2020
-
23:59
-
23:39
-
23:32
-
23:16
-
23:06
Партнерский контент