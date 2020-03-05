Шарипзянов — о слухах про «Ак Барс»: о Секстоне также писали, что он переходит в «Трактор»

Защитник «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов прокомментировал информацию о возможном переходе в «Ак Барс».

«Если честно, один раз прочитал, не обратил даже внимания. Про Секстона также писали, что он переходит в «Трактор», а он в итоге не перешёл. Сейчас об этом не нужно разговаривать, сейчас играем против «Ак Барса».

Приятно ли? Не хочу об этом думать, это сбивает с толку. Сейчас играем за «Нефтехимик», тем более я капитан команды, должен вести ребят за собой», – цитирует Шарипзянова «Спорт Бизнес Online».

«Нефтехимик» и «Ак Барс» встречаются в четвертьфинале Кубка Гагарина в Восточной конференции. После двух матчей команда Дмитрия Квартальнова впереди — 2-0. Третий матч противостояния состоится завтра, 6 марта, в Нижнекамске.