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Хартикайнен: посвящаю дубль сыну. Нужен был хет-трик, ведь ему три года исполнилось

Хартикайнен: посвящаю дубль сыну. Нужен был хет-трик, ведь ему три года исполнилось
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен подвёл итоги матча с «Авангардом» (6:3, 2-1 в серии).

«Первый период не очень хорошо получился с нашей стороны, а во втором отрезке очень важный гол забил Бурмистров. Эта шайба нас завела, мы загорелись.

Как изменилась наша игра после первого периода? Мы просто начали играть быстрее. На первый период вышли, и все как-то волновались, мудрили, а со второй двадцатиминутки начали играть проще.

Кому посвящаю голы? Своему сыну, ему сегодня исполняется три года. Надо было бы, конечно, хет-трик, чтобы было три года и три гола, но чуть-чуть не хватило. На матче его не было, сегодня игра поздняя, он уже спал. А вот в субботу он придёт», — цитирует Хартикайнена официальный сайт клуба.

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