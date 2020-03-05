Хартикайнен: посвящаю дубль сыну. Нужен был хет-трик, ведь ему три года исполнилось

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен подвёл итоги матча с «Авангардом» (6:3, 2-1 в серии).



«Первый период не очень хорошо получился с нашей стороны, а во втором отрезке очень важный гол забил Бурмистров. Эта шайба нас завела, мы загорелись.



Как изменилась наша игра после первого периода? Мы просто начали играть быстрее. На первый период вышли, и все как-то волновались, мудрили, а со второй двадцатиминутки начали играть проще.



Кому посвящаю голы? Своему сыну, ему сегодня исполняется три года. Надо было бы, конечно, хет-трик, чтобы было три года и три гола, но чуть-чуть не хватило. На матче его не было, сегодня игра поздняя, он уже спал. А вот в субботу он придёт», — цитирует Хартикайнена официальный сайт клуба.

Страшный сон Шумакова. «Авангард» не забил в пустые при счёте 2:0 и получил 6 шайб от Уфы! Лучшая серия Восточной конференции продолжает радовать искромётным хоккеем.