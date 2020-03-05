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Виделль: мне часто говорят, что я редко бросаю по воротам. И правильно говорят

Виделль: мне часто говорят, что я редко бросаю по воротам. И правильно говорят
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Барыса» Линус Виделль подвёл итоги выигранного матча с «Металлургом» (2:1 ОТ, 2-1 в серии).

«Мы провели отличный матч, сыграли так, как следовало. Действовали хорошо, но затем допустили ошибку, пропустили. Нам повезло, что соперник схватил глупое удаление, и мы этим воспользовались, быстро сравняли. Было здорово вновь вернуть себе преимущество в серии, начать здесь с победы. Готовимся к следующему матчу. Кто выиграет третью игру, тот победит в серии? Знаете, каждая игра в плей-офф важна. Даже нельзя сравнивать их между собой. Ты можешь выиграть третью, но проиграть все остальные.

Мой гол? Немного повезло, конечно. Я решил бросить… Знаете, мне часто говорят, что я мало бросаю. Предпочитаю отдать пас, а он лишний. И ведь правильно говорят: бросил – забил!» — цитирует Виделля официальный сайт КХЛ.

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