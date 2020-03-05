Умарк — о секрете «Салавата»: мы провели только три матча, нужно быть скромнее

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с «Авангардом» (6:3, 2-1 в серии).



«Мы рады этой победе с хорошим счётом, но мы уже практически забыли о ней. Нужно готовиться к следующей игре. В чём секрет «Салавата» в плей-офф? Мы сыграли всего три матча, нужно быть скромнее.



Мы играем с очень хорошей командой. Они забили нам два гола, но, к счастью, мы смогли вернуться в игру. Нужно продолжать. Мы играем дома, выходим на лёд и получаем здесь удовольствие.



После сегодняшних девяти шайб в следующем матче следует ждать более закрытого хоккея? Посмотрим, как получится. Никогда нельзя загадывать, но очевидно, что игра будет более закрытой. Сегодня они забили два, потом мы два, а после этого нам просто везло», — цитирует Умарка «Горобзор».

Страшный сон Шумакова. «Авангард» не забил в пустые при счёте 2:0 и получил 6 шайб от Уфы! Лучшая серия Восточной конференции продолжает радовать искромётным хоккеем.