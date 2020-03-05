Шумаков: никто не говорил, что с «Салаватом» будет легко

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (3:6, 1-2 в серии).
«Сказалась потеря концентрации, стали больше позволять сопернику, поэтому и проиграли. С какого момента не смогли совладать с «Салаватом Юлаевым»? После первого гола. Никто не говорил, что будет легко. На следующий матч выйдем биться. Разберём ошибки, игру соперника и пойдём в бой», — приводит слова Шумакова официальный сайт КХЛ.
Подопечные Боба Хартли сумели быстро открыть счёт — на 83-й секунде шайбу забросил нападающий Сергей Шумаков. На 17-й минуте преимущество команды гостей упрочил защитник Алексей Емелин. Во втором периоде «Салавату» удалось восставить равновесие на табло, по голу забили форварды Александр Бурмистров и Пётр Хоряков. На старте третьего периода уфимцы вышли вперёд, точный бросок сделал нападающий Сакари Маннинен. Вскоре преимущество «Салавата» упрочил Хартикайнен, сделавший дубль. На 55-й минуте «Авангард» сократил отставание усилиями Брэндона Макмиллана. Точку в концовке поставил Владимир Жарков.
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