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Шумаков: никто не говорил, что с «Салаватом» будет легко

Шумаков: никто не говорил, что с «Салаватом» будет легко
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (3:6, 1-2 в серии).

«Сказалась потеря концентрации, стали больше позволять сопернику, поэтому и проиграли. С какого момента не смогли совладать с «Салаватом Юлаевым»? После первого гола. Никто не говорил, что будет легко. На следующий матч выйдем биться. Разберём ошибки, игру соперника и пойдём в бой», — приводит слова Шумакова официальный сайт КХЛ.

Подопечные Боба Хартли сумели быстро открыть счёт — на 83-й секунде шайбу забросил нападающий Сергей Шумаков. На 17-й минуте преимущество команды гостей упрочил защитник Алексей Емелин. Во втором периоде «Салавату» удалось восставить равновесие на табло, по голу забили форварды Александр Бурмистров и Пётр Хоряков. На старте третьего периода уфимцы вышли вперёд, точный бросок сделал нападающий Сакари Маннинен. Вскоре преимущество «Салавата» упрочил Хартикайнен, сделавший дубль. На 55-й минуте «Авангард» сократил отставание усилиями Брэндона Макмиллана. Точку в концовке поставил Владимир Жарков.

Страшный сон Шумакова. «Авангард» не забил в пустые при счёте 2:0 и получил 6 шайб от Уфы!
Лучшая серия Восточной конференции продолжает радовать искромётным хоккеем.
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