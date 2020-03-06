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«Рейнджерс» — «Вашингтон»: видеообзор матча с пятью голами Зибанеджада и дублем Овечкина

«Рейнджерс» — «Вашингтон»: видеообзор матча с пятью голами Зибанеджада и дублем Овечкина
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.

В составе победителей пять голов забил шведский нападающий Мика Зибанеджад. Ещё один гол в активе защитника Тони Деанджело. В составе «столичной» команды дубль оформил Александр Овечкин. Ещё один гол в свой актив записал россиянин Илья Ковальчук, который забил первый гол за «столичный» клуб.

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Голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов пропустил шесть голов, совершив 33 сейва. Форвард Евгений Кузнецов завершил встречу с показателем полезности "-3". Защитник Дмитрий Орлов завершил матч с показателем полезности "-1".

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