Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо Мск». Платная трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

М. Третьяк: для заливщика льда сыграть в НХЛ — самый яркий момент в жизни

М. Третьяк: для заливщика льда сыграть в НХЛ — самый яркий момент в жизни
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Звезды» Максим Третьяк поделился мнением об истории с заливщиком льда Дэвидом Эйрсом, который помог «Каролине Харрикейнз» одержать победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:3).

«Видел. Прикольно получилось. Очень необычная история — человек, который не играл на профессиональном уровне, вышел на лёд и помог своей команде выиграть. Думаю, для заливщика льда это стало ярким моментом и точно одним из самых приятных в жизни. Что тут сказать? Классно, что так иногда случается. А мужик молодец, что справился», — приводят слова Третьяка «Известия».

42-летний Эйрс вошёл в игру в середине второго периода после травм обоих заявленных на матч вратарей «ураганов» — Джеймса Раймера и Петра Мразека.

Как во сне! 42-летний водитель «Замбони» Эйрс стал вратарём в матче НХЛ и выиграл его
У «Каролины» травмировались оба голкипера. Пришлось дать форму работнику арены. Получилась голливудская история.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020