М. Третьяк: для заливщика льда сыграть в НХЛ — самый яркий момент в жизни

Голкипер «Звезды» Максим Третьяк поделился мнением об истории с заливщиком льда Дэвидом Эйрсом, который помог «Каролине Харрикейнз» одержать победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:3).

«Видел. Прикольно получилось. Очень необычная история — человек, который не играл на профессиональном уровне, вышел на лёд и помог своей команде выиграть. Думаю, для заливщика льда это стало ярким моментом и точно одним из самых приятных в жизни. Что тут сказать? Классно, что так иногда случается. А мужик молодец, что справился», — приводят слова Третьяка «Известия».

42-летний Эйрс вошёл в игру в середине второго периода после травм обоих заявленных на матч вратарей «ураганов» — Джеймса Раймера и Петра Мразека.