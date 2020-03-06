Ковальчуку после завершения матча с «Рейнджерс» добавили передачу на второй гол Овечкина

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.
В составе «столичной» команды первую шайбу в карьере за клуб забросил Илья Ковальчук. Российский нападающий завершил встречу с показателем полезности «+3».
Примечательно, что непосредственно после матча в протоколе на счету Ковальчука было 2 (1+1) очка. Однако уже спустя несколько часов после завершения матча пресс-служба НХЛ сообщила об изменении данных в официальном протоколе встречи. Илье добавили результативную передачу на второй гол Александра Овечкина. Таким образом, Илья провёл лучший матч в карьере за «Кэпиталз», набрав 3 (1+2) очка.
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