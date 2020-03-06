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11-кратный обладатель Кубка Стэнли Анри Ришар скончался в возрасте 84 лет

11-кратный обладатель Кубка Стэнли Анри Ришар скончался в возрасте 84 лет
Хоккей / НХЛ 0

Один из лучших хоккеистов в истории НХЛ Анри Ришар скончался 6 марта в возрасте 84 лет в канадской провинции Квебек, в пригороде Монреаля — Лавале, об этом сообщил официальный сайт лиги.

В 2015 году у легендарного хоккеиста диагностировали болезнь Альцгеймера.

Всю свою карьеру в НХЛ, с 1955 по 1975 год, Ришар выступал за «Монреаль Канадиенс». С командой он выиграл 11 Кубков Стэнли, что является рекордом среди игроков. Анри Ришар завершил карьеру в 1975 году. В 1979 году он был введён в Зал хоккейной славы.

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ канадец провел 1258 встреч, набрав 1046 (358+688) очков. В 180 матчах Кубка Стэнли форвард записал на свой счёт 129 (49+80) баллов.

Анри – младший брат другой легенды «Монреаль Канадиенс», Мориса Ришара.

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