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«Эдмонтон» продлил контракт с форвардом Арчибальдом на два года

«Эдмонтон» продлил контракт с форвардом Арчибальдом на два года
Хоккей / НХЛ 0

Пресс-служба «Эдмонтон Ойлерз» сообщила в «Твиттере», что клуб продлил контракт с нападающим Джошем Арчибальдом на два года. Соглашение будет действовать до конца сезона-2021/2022.

Канадский нападающий сыграл за «Ойлерз» 59 матчей в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Он забросил 12 шайб и отдал 8 результативных передач при показателе полезности «–8». В пассиве форварда 12 минут штрафа. Предыдущий сезон Джош провёл в «Аризоне».

«Эдмонтон» в последнем матче уступил на выезде «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 3:4. Арчибальд забросил вторую шайбу своей команды в этой встрече.

«Ойлерз» в нынешнем регулярном чемпионате набрал в 68 играх 80 очков. Команда занимает 5-е место в Западной конференции.

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