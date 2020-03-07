Зубов: игроки «Спартака» молодцы, продолжали гнуть свою линию и добились важной победы

33-летний нападающий московского «Спартака» Илья Зубов, ставший автором одной из заброшенных шайб, прокомментировал победу команды в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина с московским «Динамо» (5:4 ОТ).

«Плохой старт, но ребята молодцы, продолжали гнуть свою линию и в итоге добились такой важной победы. Это то, что нам нужно. Трибуны нас взбодрили. Сумасшедшая поддержка, при которой очень приятно играть. В моменте с моим голом мне просто шайба отскочила, повезло. Мы просто делаем своё дело. Силы есть, и это главное.

С чем связано такое количество ошибок «Спартака»? Наверное, эмоции захлёстывают, но завтра посмотрим видео, сделаем выводы… Идём дальше», — приводит слова Зубова официальный сайт КХЛ.

«Динамо» ведёт в серии со «Спартаком» — 2-1. Следующая игра состоится 8 марта. Начало — в 17:00 мск.