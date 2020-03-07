Тихонов: спасибо Эмилю Галимову за заброшенные шайбы, подарили ему в раздевалке тюбетейку

Форвард «Ак Барса» Виктор Тихонов прокомментировал третий матч серии плей-офф Кубка Гагарина с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1 ОТ). Обе шайбы казанцев в этом матче забросил Эмиль Галимов.
«Нефтехимик» сегодня был заряженный, сказывалась поддержка трибун. Спасибо Эмилю за то, что он в нужный момент забросил шайбы. Подарили ему в раздевалке тюбетейку как лучшему игроку матча. Овертайм сегодня получился боевым. Начался с большинства, сразу пошли моменты. Видно, что команды очень хорошо готовы физически. Мы всегда выходим играть только на победу. Конечно, хочется закончить серию в Нижнекамске в четвёртом матче», — приводит слова Тихонова официальный сайт КХЛ.
«Ак Барс» ведёт в серии со счётом 3-0. Первые две игры завершились крупными победами казанцев — 4:1 и 5:1.
Следующий матч серии команды проведут 8 марта в Нижнекамске на «Нефтехим Арене». Начало – в 17:00 мск.
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