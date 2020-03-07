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Ковальчук: я знал многих из «Вашингтона», но всё равно нужно привыкать к игровой системе

Ковальчук: я знал многих из «Вашингтона», но всё равно нужно привыкать к игровой системе
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Илья Ковальчук поделился впечатлениями от адаптации в «Вашингтон Кэпиталз», куда он перешёл из «Монреаль Канадиенс» незадолго до дедлайна в конце февраля.

«Дедлайнов больше нет. В этом всегда есть что-то новое. Приходишь в новую команду, встречаешь новых людей. Было чуть проще, потому что я знал главного тренера «Вашингтона» Тодда Рирдена, знал многих игроков в команде. Но всё равно надо изучать игровую систему, надо привыкать к тому, как ребята играют, ко всем рутинным моментам. Но это нормально, это я люблю», — приводит слова Ковальчука АР.

В матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:6 ОТ) Ковальчук забросил первую шайбу за «Кэпиталз», а также отдал две результативные передачи. После одной из них отличился Александр Овечкин.

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