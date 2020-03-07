«Витязь» — СКА: стали известны составы на четвёртый матч серии

Стали известны составы подольского «Витязя» и петербургского СКА на четвёртый матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». На данный момент «армейцы» ведут в серии со счётом 3-0. Встреча в Подольске состоится сегодня, 7 марта, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Витязь»:
Ежов (Сапрыкин);
Ержабек — Пыленков, Макеев — Бывальцев — Хауден;
Лаюнен — Головков, Йормакка — Чернов — Артюхин;
Евсеенков — Воронков, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев;
Шинкевич — Епишин, Гончаров — Квартальнов — Орлович-Грудков.
ХК СКА:
Хелльберг (Самонов);
Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Аалтонен — Барабанов;
Токранов — Ожиганов, Плотников — Кемппайнен — Кетов;
Хафизуллин — Галенюк, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;
Дыбленко, Швец-Роговой, Марченко — Морозов — Подколзин.
- 7 марта 2020
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