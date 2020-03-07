«Витязь» — СКА: стали известны составы на четвёртый матч серии

Стали известны составы подольского «Витязя» и петербургского СКА на четвёртый матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». На данный момент «армейцы» ведут в серии со счётом 3-0. Встреча в Подольске состоится сегодня, 7 марта, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Витязь»:



Ежов (Сапрыкин);

Ержабек — Пыленков, Макеев — Бывальцев — Хауден;

Лаюнен — Головков, Йормакка — Чернов — Артюхин;

Евсеенков — Воронков, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев;

Шинкевич — Епишин, Гончаров — Квартальнов — Орлович-Грудков.



ХК СКА:



Хелльберг (Самонов);

Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Аалтонен — Барабанов;

Токранов — Ожиганов, Плотников — Кемппайнен — Кетов;

Хафизуллин — Галенюк, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;

Дыбленко, Швец-Роговой, Марченко — Морозов — Подколзин.