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«Витязь» — СКА: стали известны составы на четвёртый матч серии

«Витязь» — СКА: стали известны составы на четвёртый матч серии
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы подольского «Витязя» и петербургского СКА на четвёртый матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». На данный момент «армейцы» ведут в серии со счётом 3-0. Встреча в Подольске состоится сегодня, 7 марта, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Витязь»:

Ежов (Сапрыкин);
Ержабек — Пыленков, Макеев — Бывальцев — Хауден;
Лаюнен — Головков, Йормакка — Чернов — Артюхин;
Евсеенков — Воронков, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев;
Шинкевич — Епишин, Гончаров — Квартальнов — Орлович-Грудков.

ХК СКА:

Хелльберг (Самонов);
Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Аалтонен — Барабанов;
Токранов — Ожиганов, Плотников — Кемппайнен — Кетов;
Хафизуллин — Галенюк, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;
Дыбленко, Швец-Роговой, Марченко — Морозов — Подколзин.

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