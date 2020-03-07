Скабелка: тяжёлый матч, «Металлург» оказывал большое давление

Главный тренер казахстанского «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги выигранного матча с магнитогорским «Металлургом» (2:0, 3-1 в серии).
«Тяжёлый матч, «Металлург» оказывал большое давление. Я благодарен ребятам, справились с этим прессингом, удавалось нам выходить из-под давления, а где не получалось – ребята самоотверженно боролись, ловили шайбы на себя. Конечно, что мы первые забили, это нам во многом помогло. Довели матч до победы», — цитирует Скабелку официальный сайт «Металлурга».
Счёт во встрече был открыт в концовке первого периода, заброшенной шайбой отметился нападающий «Барыса» Антон Сагадеев. Следующие 20 минут матча прошли без голов. На 55-й минуте подопечные Андрея Скабелки упрочили преимущество в счёте, гол в свой актив записал форвард Дастин Бойд. Больше голов забито не было. Сухой матч оформил голкипер «Барыса» Эдди Паскуале.
- 7 марта 2020
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