Хартли: психологическая подготовка идёт от тренеров только на 10–15%
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (5:1, 2-2 в серии).
«Мы понимали значение матча. У каждого из игроков была миссия действовать в защите и нападении. Бобков вытаскивал, делал сейвы. Главное, что мы сыграли дисциплинированно. Провели три стабильных и сильных периода. Очень важная выездная победа для нас.
Нужно понимать, что мы готовим хоккеистов как тренеры, но психологическая подготовка только на 10–15 процентов идёт от тренеров, а остальное зависит от самих игроков. Можно посмотреть на наш коллектив: это спортсмены, которые уверены в себе, с большим опытом. Они в прошлом сезоне дошли до финала, отлично провели плей-офф», — рассказал Хартли на пресс-конференции.
«Салават» почувствовал себя фаворитом серии. К середине матча его громили 5:0
«Авангард» уверенно разобрался с уфимцами и сравнял счёт в противостоянии.
Читайте также
- 7 марта 2020
-
19:37
-
19:27
-
18:58
-
18:48
-
18:41
-
18:32
-
18:22
-
18:10
-
18:05
-
17:53
-
17:31
-
17:17
-
16:58
-
16:24
-
16:16
-
16:09
-
16:05
-
15:56
-
15:29
-
15:17
-
15:04
-
14:39
-
14:22
-
13:48
-
13:16
-
12:56
-
12:12
-
11:34
-
11:04
-
10:55
-
10:23
-
10:15
-
09:57
-
09:40
-
09:24
Партнерский контент