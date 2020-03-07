Хартли: психологическая подготовка идёт от тренеров только на 10–15%

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (5:1, 2-2 в серии).



«Мы понимали значение матча. У каждого из игроков была миссия действовать в защите и нападении. Бобков вытаскивал, делал сейвы. Главное, что мы сыграли дисциплинированно. Провели три стабильных и сильных периода. Очень важная выездная победа для нас.



Нужно понимать, что мы готовим хоккеистов как тренеры, но психологическая подготовка только на 10–15 процентов идёт от тренеров, а остальное зависит от самих игроков. Можно посмотреть на наш коллектив: это спортсмены, которые уверены в себе, с большим опытом. Они в прошлом сезоне дошли до финала, отлично провели плей-офф», — рассказал Хартли на пресс-конференции.

«Салават» почувствовал себя фаворитом серии. К середине матча его громили 5:0 «Авангард» уверенно разобрался с уфимцами и сравнял счёт в противостоянии.