Емелин: «Авангард» отчасти замедлил Умарка и Хартикайнена, а отчасти — нет

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин прокомментировал четвёртый матч серии первого раунда плей-офф с «Салаватом Юлаевым» (5:1, 2-2 в серии).



«Игра была жёсткая и упорная. Счёт, я считаю, не совсем отражает действительность, потому что обе команды играют в хороший хоккей. В подготовке к этому матчу ничего не меняли, так же готовились, просто постарались подчистить те ошибки, которые совершили в прошлой игре.



Безусловно, добавляются с каждым матчем эмоции и жёсткость. В серии счёт 2-2, поэтому, естественно, всё меньше и меньше матчей остаётся. Никто не хочет уступать, поэтому и эмоции, и борьба, и такой накал на льду. Мы стараемся выкладываться в каждой игре, поэтому отдаёмся на сто процентов и нет какой-то расслабленности. Или не набрали ещё ход.



Каждый гол в этом матче — ключевой, поэтому мы старались не уходить от своей игры, играть проще и создавать больше опасности перед воротами соперника.



Удалось ли нам замедлить Умарка и Хартикайнена сегодня? Мы всё-таки позволили им забить один гол, поэтому отчасти удалось, а отчасти — нет.



Я бы не сказал, что следующий матч в Балашихе станет переломным. Серия из четырёх побед, поэтому мы готовимся к следующей игре и не смотрим на будущее», — приводит слова Емелина официальный сайт омского клуба.

«Салават» почувствовал себя фаворитом серии. К середине матча его громили 5:0 «Авангард» уверенно разобрался с уфимцами и сравнял счёт в противостоянии.