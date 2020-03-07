Пелино: в матче сегодня было всё, фанаты не зря заплатили за билеты

Старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино поделился мнением о выигранном матче с «Йокеритом» (4:3, 1-3 в серии).



«Я считаю, что в этом матче было всё: хороший уровень борьбы, классные голы и сейвы. Думаю, фанаты не зря заплатили сегодня деньги за билеты. Теперь мы должны дать им шанс увидеть нас ещё раз в Ярославле», — передаёт слова Майкла Пелино корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.



Счёт в матче был открыт в концовке первого периода, заброшенной шайбой отметился нападающий «Йокерита» Марко Анттила. В середине второго периода «железнодорожники» отыгрались и вышли вперёд, по голу забили защитник Никита Черепанов и форвард Артур Каюмов. На 42-й минуте «Локомотив» упрочил преимущество усилиями форварда Егора Аверина. На 54-й минуте «Йокерит» сократил отставание до минимума, удачный бросок сделал Брайан О'Нилл. На 56-й минуте гол забил форвард «Локомотива» Стефан Да Коста. В концовке «Йокерит» отыграл одну шайбу, но сравнять счёт не сумел.

«Локомотив» обыграл «Йокерит», сократив отставание в серии