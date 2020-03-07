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Марьямяки: «Локомотив» был лучше. Мы посмотрим этот матч ещё раз

Марьямяки: «Локомотив» был лучше. Мы посмотрим этот матч ещё раз
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал итоги матча с «Локомотивом» (3:4, 3-1 в серии).

«Мы посмотрим этот матч ещё раз. Сегодня «Локомотив» был лучше и заслужил победу.

Честно говоря, я уже не помню, как мы играли между собой в регулярном чемпионате. Сейчас мы не оглядываемся назад. В понедельник будет игра, и мы постараемся провести её лучше, чем сегодня», передаёт слова Лаури Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

Счёт в матче был открыт в концовке первого периода, заброшенной шайбой отметился нападающий «Йокерита» Марко Анттила. В середине второго периода «железнодорожники» отыгрались и вышли вперёд, по голу забили защитник Никита Черепанов и форвард Артур Каюмов. На 42-й минуте «Локомотив» упрочил преимущество усилиями форварда Егора Аверина. На 54-й минуте «Йокерит» сократил отставание до минимума, удачный бросок сделал Брайан О'Нилл. На 56-й минуте гол забил форвард «Локомотива» Стефан Да Коста. В концовке «Йокерит» отыграл одну шайбу, но сравнять счёт не сумел.

«Локомотив» обыграл «Йокерит», сократив отставание в серии
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