Дебютант ВХЛ «Хумо» вышел во второй раунд плей-офф
Дебютант Высшей хоккейной лиги ташкентский «Хумо» одержал волевую гостевую победу над нефтекамским «Торосом» (3:2) и вышел в четвертьфинал плей-офф ВХЛ. Клубу из столицы Узбекистана понадобилось семь матчей для того, чтобы пройти в следующий круг.
«Хумо» вошёл в состав Высшей хоккейной лиги в мае 2019 года и занял по итогам регулярного сезона седьмое место в конференции, набрав в 54 матчах 63 очка. Ряды лиги перед прошлым сезоном пополнили также «Динамо» (Тверь), «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) и «Номад» (Астана)
Ранее в 1/4 финала пробились «Рубин», «Югра», «Звезда», «Динамо» СПб, «Барс» и «СКА-Нева». Последний участник четвертьфинальных матчей определится в решающем, седьмом матче серии «Лада» — «Нефтяник».
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