НХЛ закрыла журналистам доступ в раздевалки клубов из-за коронавируса

Журналистам временно запрещён доступ в раздевалки клубов Национальной хоккейной лиги, сообщает североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман. Данная мера предпринята в целях безопасности в связи с распространением эпидемии коронавируса.
Ранее НХЛ отправила игрокам письма, в которых рекомендовала ограничить контакты игроков с болельщиками из-за распространения коронавируса. Игрокам советуют не «отбивать пять» болельщикам и незнакомцам, а также не брать в руки предметы для автографов.
Также НХЛ запретила своим сотрудникам выезжать за пределы Северной Америки. Если же кому-то понадобится совершить деловую поездку в одну из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, то по прибытию этот человек обязан будет пройти двухнедельный карантин.
- 7 марта 2020
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