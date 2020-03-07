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НХЛ закрыла журналистам доступ в раздевалки клубов из-за коронавируса

НХЛ закрыла журналистам доступ в раздевалки клубов из-за коронавируса
Хоккей / НХЛ 0

Журналистам временно запрещён доступ в раздевалки клубов Национальной хоккейной лиги, сообщает североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман. Данная мера предпринята в целях безопасности в связи с распространением эпидемии коронавируса.

Ранее НХЛ отправила игрокам письма, в которых рекомендовала ограничить контакты игроков с болельщиками из-за распространения коронавируса. Игрокам советуют не «отбивать пять» болельщикам и незнакомцам, а также не брать в руки предметы для автографов.

Также НХЛ запретила своим сотрудникам выезжать за пределы Северной Америки. Если же кому-то понадобится совершить деловую поездку в одну из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, то по прибытию этот человек обязан будет пройти двухнедельный карантин.

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