Радулов пропускает матч с «Нэшвиллом» из-за болезни
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Александр Радулов не попал в состав «шерифов» на матч «Нэшвилл Предаторз». Как сообщает североамериканский журналист Шон Шапиро, российский хоккеист заболел.
В последних играх партнёрами российского нападающего были Маттиас Янмарк и Джо Павелски. В матче против «хищников» в этой тройке Радулова заменит Роопе Хинтц.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Александр Радулов заработал 34 (15+19) результативных балла в 67 играх при показателе полезности «+8» и 46 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводит на площадке 16 минут и 44 секунды за матч.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020
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