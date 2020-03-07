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Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Вашингтоном»

Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Вашингтоном»
Хоккей / НХЛ 0

Клуб «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке проиграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 2:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Столичные» открыли счёт уже на второй минуте встречи, заброшенной шайбой отметился нападающий Ник Дауд. На 17-й минуте подопечные Тодда Рирдена упрочили преимущество, удачный бросок в актив записал форвард Никлас Бекстрём. Через полторы минуты нападающий «Вашингтона» Рихард Паник превратил счёт в 3:0. На старте третьего периода Дауд сделал дубль. На 46-й минуте «Питтсбург» размочил счёт усилиями своего капитана Сидни Кросби. Вскоре соперники обменялись голами, авторами которых стали россиянин Евгений Малкин и Ти Джей Оши. Больше в матче шайб заброшено не было.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2020, суббота. 21:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Хэтэуэй, Паник) – 01:52' (5x5)   0:2 Бекстрём (Врана, Оши) – 16:15' (5x5)   0:3 Паник (Дженсен, Дауд) – 18:38' (5x5)   0:4 Дауд (Хагелин) – 40:34' (4x5)   1:4 Кросби (Шири) – 45:09' (5x5)   2:4 Малкин (Хёрнквист, Цукер) – 52:16' (5x4)   2:5 Оши (Бекстрём) – 53:12' (5x5)

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