Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Вашингтоном»

Клуб «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке проиграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 2:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
«Столичные» открыли счёт уже на второй минуте встречи, заброшенной шайбой отметился нападающий Ник Дауд. На 17-й минуте подопечные Тодда Рирдена упрочили преимущество, удачный бросок в актив записал форвард Никлас Бекстрём. Через полторы минуты нападающий «Вашингтона» Рихард Паник превратил счёт в 3:0. На старте третьего периода Дауд сделал дубль. На 46-й минуте «Питтсбург» размочил счёт усилиями своего капитана Сидни Кросби. Вскоре соперники обменялись голами, авторами которых стали россиянин Евгений Малкин и Ти Джей Оши. Больше в матче шайб заброшено не было.
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