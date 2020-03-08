В первой игре после аварии за «Рейнджерс» Шестёркин пропустил гол с нулевого угла

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходит в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». На момент написания новости хозяева ведут – 2:1.

В составе «Рейнджерс» отличились Филип Хитил и Мика Зибанеджад, автором результативной передачи на которого стал российский форвард Павел Бучневич.

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Автором единственной, на данный момент, заброшенной шайбы в составе «Дэвилз» на 7-й минуте встречи стал Кайл Палмьери, поразивший ворота 24-летнего российского голкипера «Нью-Йорка» Игоря Шестёркина с нулевого угла. Для 24-летнего вратаря это первая игра после восстановления из-за полученного перелома ребра в автомобильной аварии.

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В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 24-летний Шестёркин принял участие в 10 матчах, одержав девять побед. В среднем россиянин отражает 94% бросков при коэффициенте надёжности 2,23.

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