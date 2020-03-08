НХЛ рассматривает возможность проведения плей-офф без зрителей из-за угрозы коронавируса

Национальная хоккейная лига запросила клубы о доступных датах в календарях их стадионов для проведения матчей в конце апреля на тот случай, если продолжится распространение коронавируса и матчи будут отложен.
Инсайдер Sportsnet Крис Джонстон сообщил о возможных вариантах развития событий, которые на данный момент рассматриваются лигой. В частности обсуждается проведение плей-офф без зрителей либо перенос матчей на нейтральную площадку. Джонстон сказал, что лига не понимает, что произойдёт по той причине, что в Канаде уже зарегистрировано более 50 случаев заболевания в результате заражения коронавирусом. А в США ситуация куда хуже.
“Это беспрецедентная ситуация. Я действительно думаю, что есть реальные опасения, что это может повлиять на самые важные игры сезона”, — полагает Джонстон.
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