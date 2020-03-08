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«Ак Барс» переиграл «Нефтехимик» в четвёртом матче и выиграл серию – 4-0

«Ак Барс» переиграл «Нефтехимик» в четвёртом матче и выиграл серию – 4-0
Хоккей / КХЛ 0

В четвёртом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции нижнекамский «Нефтехимик» принимал казанский «Ак Барс». Матч закончился победой гостей — 1:0. Казанцы выиграли серию — 4-0.

Единственную шайбу в матче на 26-й минуте забросил форвард «Ак Барса» Станислав Галиев. Ему ассистировали Роман Рукавишников и Мэтт Фрэттин.

Статистика матча «Нефтехимик» — «Ак Барс»: броски: 46-54; броски в створ: 21-27; голы: 0-1; вбрасывания: 21-26; блокированные броски: 9-13; силовые приёмы: 22-17; время в атаке: 09.14-10.25; штраф: 2-4.

Напомним, первые две игры завершились крупными победами «Ак Барса» — 4:1 и 5:1. В третьем матче казанцы выиграли в овертайме – 2:1.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
08 марта 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Галиев (Рукавишников, Фрэттин) – 26:30' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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