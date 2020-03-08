«Ак Барс» переиграл «Нефтехимик» в четвёртом матче и выиграл серию – 4-0

В четвёртом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции нижнекамский «Нефтехимик» принимал казанский «Ак Барс». Матч закончился победой гостей — 1:0. Казанцы выиграли серию — 4-0.
Единственную шайбу в матче на 26-й минуте забросил форвард «Ак Барса» Станислав Галиев. Ему ассистировали Роман Рукавишников и Мэтт Фрэттин.
Статистика матча «Нефтехимик» — «Ак Барс»: броски: 46-54; броски в створ: 21-27; голы: 0-1; вбрасывания: 21-26; блокированные броски: 9-13; силовые приёмы: 22-17; время в атаке: 09.14-10.25; штраф: 2-4.
Напомним, первые две игры завершились крупными победами «Ак Барса» — 4:1 и 5:1. В третьем матче казанцы выиграли в овертайме – 2:1.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 8 марта 2020
-
19:53
-
19:43
-
19:38
-
19:20
-
18:32
-
18:23
-
17:22
-
17:04
-
17:01
-
16:59
-
16:56
-
16:50
-
16:46
-
16:27
-
16:18
-
16:06
-
15:46
-
15:13
-
15:05
-
14:37
-
14:30
-
14:24
-
14:15
-
14:00
-
13:34
-
13:12
-
13:00
-
12:33
-
12:01
-
11:48
-
11:35
-
11:12
-
11:00
-
10:37
-
10:15