Бикмуллин: «Нефтехимику» в первых двух матчах серии с «Ак Барсом» не хватило дисциплины

Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Рафаэль Бикмуллин подвёл итоги четвёртого матча с «Ак Барсом» (0:1) и всей серии, в которой его команда уступила со счётом 0-4.



«Сегодня была очень плотная игра, мы выполняли тренерскую установку. Считаю, выполнили её. К сожалению, пропустили контратаку, которая привела к голу соперника. «Ак Барс» дальше сыграл по счёту и довёл дело до победы. У нас был шанс забить в большинстве, трибуны гнали нас вперёд, но где-то не хватило везения. Если говорить о серии целиком, то в первых двух матчах нам не хватило дисциплины. У нас молодая команда, где-то молодёжь, может, и затрясло. Но это будет нам всем уроком», — приводит слова Бикмуллина официальный сайт КХЛ.

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