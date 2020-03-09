Поинт сравнял счёт в матче «Детройт» — «Тампа», Кучеров и Сергачёв — ассистенты

На стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (Мичиган, США) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Детройт Ред Уингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». На момент написания новости идёт второй период, счёт 1:1.
В составе «Тампы» шайбу забросил Брейден Поинт, реализовавший численное большинство. Ассисты на свой счёт записали россияне Никита Кучеров и Михаил Сергачёв. Таким образом, Кучеров отдал 51-ю голевую передачу в текущем сезоне, всего на его счету 84 (33+51) очко в 66 матчах. Сергачёв набрал 35-е (10+25) очко в 69 матчах сезона-2019/2020.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
«Детройт» занимает последнее, восьмое место в Атлантическом дивизионе Восточной конференции, «Тампа» лидирует в том же дивизионе.
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