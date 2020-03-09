«Магнитка» второй год подряд не смогла преодолеть первый раунд плей-офф Кубка Гагарина

Казахстанский «Барыс» четвёртый раз в истории и второй год подряд преодолел первый раунд плей-офф. Магнитогорский «Металлург», в свою очередь, покидает розыгрыш Кубка Гагарина на стадии 1/8 финала во втором сезоне кряду. В прошлом розыгрыше команда уступила «Салавату Юлаеву».

В пятом матче серии плей-офф «Барыс» на домашнем льду одержал победу со счётом 5:2 и выиграл серию — 4-1.



Напомним, стартовые встречи серии прошли в Нур-Султане. В первой казахстанская команда взяла верх – 4:0. Во второй сильнее был «Металлург» — 3:0. После этого серия переехала в Магнитогорск, где «Барысу» удалось одержать две победы – 2:1 ОТ, 2:0.



«Барыс» стал четвёртым участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее свои серии выиграли питерский СКА, казанский «Ак Барс» и московский ЦСКА.