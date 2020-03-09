«Металлург» готов предложить Мозякину должность тренера

Магнитогорский «Металлург» готов предложить своему капитану Сергею Мозякину должность одного из тренеров команды в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги, сообщил первый вице-президент клуба Сергей Ласьков.
«Есть вариант, что Сергей останется в команде. Он важен как тренер-воспитатель и один из игроков, который может передать ценный опыт. Мы постараемся его максимально использовать.
Мы послезавтра будем встречаться с Сергеем и разговаривать. Мы ему сделаем определенное предложение. Возможно, это будет новый контракт игрока, возможно и использование его в тренерском штабе», — приводит слова Ласькова ТАСС.
Мозякин владеет рекордами национального первенства по набранным очкам, заброшенным шайбам и результативным передачам.
«Металлург» занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. В первом раунде плей-офф команда уступила в серии с «Барысом» — 1-4.
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