Цулыгин — о дисциплине Панина: мы разберёмся сами, это информация не для общего внимания

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу своей команды в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина с омским «Авангардом» (6:3), а также эпизод с участием Григория Панина.



«Хорошее начало от «Авангарда». Первый период соперник играл активно, мы ошибались, а они больше владели инициативой. Здорово, что мы забили в большинстве, не проиграли период. Второй период получился более ровным. После того как мы забили и снова сравняли счёт, стало проще играть. Дальше играли по счёту, ждали ошибок соперника и использовали их.



Что делать с дисциплиной Панина? Мы разберёмся сами, это информация не для общего внимания. Конечно, полученные Григорием «2+10» не могли пойти на пользу, но не скажу, что он нам помешал. Эпизод случился в дальнем углу, пересмотрим и сделаем выводы. Новой информации по Сошникову пока нет», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Авангард» — «Салават»: Панин впечатал в борт Зернова, за партнёра вступился Широков