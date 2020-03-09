Цулыгин — о дисциплине Панина: мы разберёмся сами, это информация не для общего внимания

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу своей команды в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина с омским «Авангардом» (6:3), а также эпизод с участием Григория Панина.
«Хорошее начало от «Авангарда». Первый период соперник играл активно, мы ошибались, а они больше владели инициативой. Здорово, что мы забили в большинстве, не проиграли период. Второй период получился более ровным. После того как мы забили и снова сравняли счёт, стало проще играть. Дальше играли по счёту, ждали ошибок соперника и использовали их.
Что делать с дисциплиной Панина? Мы разберёмся сами, это информация не для общего внимания. Конечно, полученные Григорием «2+10» не могли пойти на пользу, но не скажу, что он нам помешал. Эпизод случился в дальнем углу, пересмотрим и сделаем выводы. Новой информации по Сошникову пока нет», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 9 марта 2020
-
21:52
-
21:26
-
21:17
-
21:05
-
21:01
-
20:56
-
20:52
-
20:41
-
20:39
-
20:17
-
20:04
-
19:45
-
18:50
-
18:20
-
18:12
-
18:07
-
17:47
-
17:27
-
16:48
-
16:24
-
16:16
-
15:35
-
15:02
-
14:27
-
14:15
-
13:31
-
13:14
-
13:00
-
12:51
-
12:10
-
11:54
-
11:43
-
11:29
-
11:16
-
10:45