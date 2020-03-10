«Виннипег» обыграл дома «Аризону», у Куликова и Любушкина по "-2"

На стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Виннипег Джетс» и «Аризоной Койотс». Встреча завершилась победой «Джетс» со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Николай Элерс, Такер Пулман, Коди Икин и Марк Шайфли. Обе шайбы «Аризоны» на счету Ника Шмальца. Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провёл на льду 20 минут 49 секунд с показателем полезности "-2" и результативными действиями не отметился. Аналогичный показатель полезности у защитника «Аризоны» Ильи Любушкина, отыгравшего 17 минут 13 секунд.

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После этого матча «Виннипег» занимает четвёртое место в Центральном дивизионе Западной конференции, «Аризона» — пятая в Тихоокеанском дивизионе.