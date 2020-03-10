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«Виннипег» обыграл дома «Аризону», у Куликова и Любушкина по "-2"

«Виннипег» обыграл дома «Аризону», у Куликова и Любушкина по "-2"
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Виннипег Джетс» и «Аризоной Койотс». Встреча завершилась победой «Джетс» со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Николай Элерс, Такер Пулман, Коди Икин и Марк Шайфли. Обе шайбы «Аризоны» на счету Ника Шмальца. Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провёл на льду 20 минут 49 секунд с показателем полезности "-2" и результативными действиями не отметился. Аналогичный показатель полезности у защитника «Аризоны» Ильи Любушкина, отыгравшего 17 минут 13 секунд.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно в на сайте «Яндекс.Эфир».

После этого матча «Виннипег» занимает четвёртое место в Центральном дивизионе Западной конференции, «Аризона» — пятая в Тихоокеанском дивизионе.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2020, вторник. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Шмальц (Кессел, Сёдерберг) – 15:50' (5x5)   0:2 Шмальц (Кессел, Демерс) – 19:58' (5x5)   1:2 Элерс (Пулман, Больё) – 22:13' (5x5)   2:2 Пулман (Икин, Элерс) – 37:27' (5x5)   3:2 Икин (Элерс, Лайне) – 51:33' (5x5)   4:2 Шайфли (Уилер, Копп) – 59:24' (en)
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