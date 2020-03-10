Овечкин сократил до двух шайб отставание от Гартнера по голам за карьеру в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев – 3:2 Б.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 48-ю шайбу в нынешнем сезоне, благодаря чему приблизился к Майку Гартнеру по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. На счету россиянина теперь 706 точных бросков, у занимающего седьмое место легендарного канадца — 708.



Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731). Шестое место занимает Фил Эспозито (717).