Овечкин сократил до двух шайб отставание от Гартнера по голам за карьеру в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев – 3:2 Б.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 48-ю шайбу в нынешнем сезоне, благодаря чему приблизился к Майку Гартнеру по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. На счету россиянина теперь 706 точных бросков, у занимающего седьмое место легендарного канадца — 708.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731). Шестое место занимает Фил Эспозито (717).
Гартнер — о результативности Овечкина: в эту эпоху трудно забивать столько голов
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