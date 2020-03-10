Гиматов — о 3-2 в серии: у «Салавата» эмоциональное преимущество, мы обязаны выигрывать

Нападающий «Салавата Юлаева» Эдуард Гиматов поделился впечатлениями от победы в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Авангардом» (6:3, 3-2).

«Интересная игра для болельщиков, много голов, но для нас это был тяжёлый матч. Едем домой, у нас эмоциональное преимущество, и мы обязаны выигрывать.

За счёт чего победили? Не без доли везения, конечно. Не секрет, что кому больше повезёт в играх плей-офф, тот и выигрывает. Будем считать, что нам повезло чуть больше.

Жёсткий силовой приём Панина на Зернове? Вообще все силовые приёмы влияли на команду. Считаю, что это был обычный игровой эпизод. Задачи играть персонально агрессивно нет. Сейчас идет жёсткая рубка», – цитирует Гиматова пресс-служба уфимского клуба.