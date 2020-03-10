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Прохоркин отдал 10-ю голевую передачу в сезоне

Прохоркин отдал 10-ю голевую передачу в сезоне
Хоккей / НХЛ 0

В Лос-Анджелесе (Калифорния, США) на стадионе «Стэйплс-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Колорадо Эвеланш». На момент написания новости завершился первый период, счёт 2:0 в пользу хозяев.

Голы забили Остин Вагнер и Мики Андерсон. Ассистировал Вагнеру российский нападающий Николай Прохоркин. Этот ассист стал для него 10-м в текущем сезоне. Всего на счету Прохоркина 14 (4+10) очков в 42 матчах.

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Прохоркин был выбран «Лос-Анджелесом» в четвёртом раунде драфта 2012 года под общим 121-м номером, за команду из Калифорнии выступает с 2019 года. Ранее нападающий играл за ЦСКА, «Салават Юлаев» и СКА. В составе петербургского клуба в 2017 году стал обладателем Кубка Гагарина.

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