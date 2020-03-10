Скабелка: у меня заканчивается контракт, но на сегодняшний день мы все — «Барыс»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после выхода во второй раунд Кубка Гагарина прокомментировал слухи об уходе из команды в межсезонье.
«Мне, если честно, нечего рассказать. Если помните, в прошлом плей-офф писали, что Даррен Диц куда-то ушёл. Но он здесь. Мне кажется, нет смысла комментировать слухи. Сезон закончится, там уже будем разбираться. У меня контракт заканчивается, и у многих ребят тоже. На сегодняшний день мы все — «Барыс». Хотим как можно успешнее сыграть в этом сезоне», — цитирует Скабелку «Шайба.kz».
В первом раунде плей-офф КХЛ «Барыс» переиграл магнитогорский «Металлург» (4-1). Во втором раунде подопечные Скабелки встретятся с «Авангардом» в случае победы омского клуба в своей серии. В противном случае соперником «Барыса» станет победитель пары «Автомобилист» — «Сибирь».
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