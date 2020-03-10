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Ничушкин не реализовал буллит в матче с «Лос-Анджелесом»

Ничушкин не реализовал буллит в матче с «Лос-Анджелесом»
Хоккей / НХЛ 0

В Лос-Анджелесе (Калифорния, США) на стадионе «Стэйплс-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Колорадо Эвеланш». На момент написания новости завершился второй период, счёт 2:0 в пользу хозяев.

В середине второго периода канадский защитник «Лос-Анджелеса» Шон Уокер нарушил правила против российского нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина, после чего главный судья матча Питер Макдугалл назначил буллит. Однако Ничушкин отличиться не смог — его бросок отразил голкипер «Кингз» Тодд Маклеллан.

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В текущем сезоне Прохоркин провёл за «Эвеланш» 64 матча и набрал в них 27 (13+14) очков. За всю карьеру в НХЛ нападающий набрал 101 (36+65) очков.

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