Защитник «Вашингтона» Карлсон ранил фотографа, неудачно выбросив шайбу по борту. Видео

Любопытный эпизод произошёл в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Баффало Сэйбрз» и «Вашингтон Кэпиталз» (3:2 Б).
В середине первого периода при счёте 1:0 в пользу «Сэйбрз» защитник «столичных» Джон Карлсон неудачно выбросил шайбу по борту из своей зоны. Снаряд угодил в небольшое отверстие в заградительном стекле, которое делают специально для фотографов. Шайба попала в лицо фотографу Джеффри Барнсу, у которого сразу пошла кровь. Сотрудники арены принесли Барнсу полотенце, а затем ему была оказана медицинская помощь.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Вашингтона».
Примечательно, что несмотря на солидных размеров рану, Барнс не выпустил из рук фотоаппарата и продолжал снимать.
- 10 марта 2020
-
07:27
-
07:23
-
07:14
-
06:55
-
06:30
-
06:28
-
06:12
-
06:08
-
06:02
-
05:54
-
05:12
-
04:41
-
04:26
-
03:38
-
03:21
-
02:54
-
02:43
-
00:00
- 9 марта 2020
-
23:49
-
22:44
-
22:30
-
22:13
-
21:52
-
21:26
-
21:17
-
21:05
-
21:01
-
20:56
-
20:52
-
20:41
-
20:39
-
20:17
-
20:04
-
19:45
-
18:50