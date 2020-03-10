Защитник «Вашингтона» Карлсон ранил фотографа, неудачно выбросив шайбу по борту. Видео

Любопытный эпизод произошёл в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Баффало Сэйбрз» и «Вашингтон Кэпиталз» (3:2 Б).

В середине первого периода при счёте 1:0 в пользу «Сэйбрз» защитник «столичных» Джон Карлсон неудачно выбросил шайбу по борту из своей зоны. Снаряд угодил в небольшое отверстие в заградительном стекле, которое делают специально для фотографов. Шайба попала в лицо фотографу Джеффри Барнсу, у которого сразу пошла кровь. Сотрудники арены принесли Барнсу полотенце, а затем ему была оказана медицинская помощь.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Вашингтона».

Примечательно, что несмотря на солидных размеров рану, Барнс не выпустил из рук фотоаппарата и продолжал снимать.