Е. Воронков: когда забирают вратаря и двух центров, становится тяжело перестроиться

Защитник «Витязя» Егор Воронков подвёл итоги сезона, который клуб завершил поражением в первом раунде Кубка Гагарина со СКА (0-4).

«Думаю, есть прогресс. Единственная проблема: в конце сезона мы чуть-чуть сбавили обороты — именно в последние игр семь перед плей-офф. Наверное, всё-таки немножко физики не хватило. Думаю, надо в паузах больше работать. И дальше будет всё нормально.

Надломили ли морально уходы Самонова, Швеца-Рогового и Аалтонена? Да нет, это не надломило команду. Просто, когда забирают ведущего вратаря и двух центров, становится тяжело перестроиться. Потому что ребята с самого лета начинали играть вместе, «обстукивались» и учились понимать друг друга. А два центральных нападающих — это мозг своих звеньев и всей команды», — приводят слова Воронкова «Известия».