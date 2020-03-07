Кравец — об уходе Аалтонена и Самонова: наверное, когда-нибудь вы узнаете правду

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвёл итоги проигранной серии со СКА (0-4).



«Могли ли Самонов, Аалтонен и Швец-Роговой помочь в этой серии? Честно говоря, я не хочу возвращаться к этому вопросу. Задавая такой вопрос, вы сами на него отвечаете. Уже всё произошло, и мы не можем возвращаться к этому. Естественно, чем больше хороших игроков в команде, тем легче играть. К сожалению, этих игроков у нас нет, и мы должны были своими силами вытаскивать матчи.



Узнаете ли вы когда-нибудь всю правду об их уходе? Наверное, когда-нибудь узнаете. Может, вам телефон дать?



Пока я контракт не продлил. Он рассчитан до 30 апреля, поэтому через пару недель мы начнём проверять молодых игроков. Будем просматривать молодёжь на фоне других ребят. Тех, кто нас порадует, мы пригласим на сборы. А дальше решение руководства по поводу тренерского штаба. Думаю, что оно последует в апреле. На данный момент мы не говорили», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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