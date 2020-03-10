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Беднар: не знаю, как травмировался Маккиннон. У меня нет никакой информации

Беднар: не знаю, как травмировался Маккиннон. У меня нет никакой информации
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (1:3) заявил, что на данный момент у него нет информации по степени серьёзности травмы лидера команды Натана Маккиннона. Канадский форвард получил повреждение во втором периоде, после чего досрочно завершил матч.

«У него травма нижней части тела, но я не знаю, как это случилось. Сейчас у меня нет никакой информации по его травме, не знаю, когда он сможет вернуться», — сказал Беднар после матча.

Эта победа стала для «Кингз» шестой подряд, но команда остаётся на последнем, восьмом месте в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции. «Колорадо» — второй в Центральном дивизионе.

Беднар: число травмированных растёт. «Колорадо» будет всё тяжелее и тяжелее
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