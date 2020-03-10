Курносов: в том году у «Салавата» были потери в составе и усталость, сейчас иная ситуация

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов оценил противостояние уфимской команды с омским «Авангардом» в первом раунде Кубка Гагарина.

«Мы каждый матч боремся, стараемся за счёт бойцовских качеств добиваться результата, и пока получается. Это противостояние с «Авангардом» отличается от прошлогоднего финала конференции. Тогда это была уже третья серия в плей-офф, а сейчас первая. У нас имелись потери в составе и усталость.



В этом году ситуация иная, поэтому пока бьёмся и пытаемся добиться позитивного результата. В бойцовских качествах наших ребят мы не сомневались — сейчас они проявляют их и добиваются результата. Теперь главное — довести эту серию до победного конца», — цитирует Курносова «Реальное время».