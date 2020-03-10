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Афиногенов — о пропущенном старте плей-офф: не будем рассказывать, что творится в команде

Афиногенов — о пропущенном старте плей-офф: не будем рассказывать, что творится в команде
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Максим Афиногенов поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча со «Спартаком» (4:1). Подопечные Владимира Крикунова повели в серии со счётом 3-2.

«Хорошие эмоции от гола, но самое главное, что мы выиграли и ведём в серии. Это очень важно. Только позитивные эмоции. Алекс (Андрей Алексеев. — Прим. «Чемпионата») мне здорово отдал пас, оставалось только подставить клюшку. Хорошо зашла.

Почему пропустил старт серии? Идёт плей-офф, и не будем сейчас рассказывать, что у нас творится в команде. Самое главное, что мы выиграли матч, а я играл. Это очень хорошо. Не помню, когда до этого забивал в плей-офф. В 2013 году? Ну да, за «Витязь» мы не играли, а прошлый плей-офф я пропустил.

Мы знали, что соперник не сдастся и будет воевать на каждом метре. Тяжёлая серия, тяжёлые голы. Серия продолжается, и будет ещё тяжелее.

Возможное отсутствие болельщиков? Мы ждём заседания КХЛ. Думаю, что там примут правильное решение», — передаёт слова Афиногенова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Знарок не мог поверить в ошибку Хохлачёва. «Спартак» едва не спасся в концовке с 0:2
Но вместо этого получил ещё два гола в пустые ворота. «Динамо» в шаге от выхода в следующий раунд.
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