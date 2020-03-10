Крикунов: Яшкин побежал забивать и хватанул удаление. Надо думать головой

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча со «Спартаком» (4:1, 3-2 в серии).
«После двух поражений не хотелось проигрывать третью игру подряд. Ребята настроились, старались играть внимательно. Нашему первому звену удалось забить гол. Соперник старался атаковать, а мы его —поймать на контратаке. К сожалению, в конце нахватали ненужных удалений. Могли упустить победу. К счастью, шайба отскочила к Полыгалову, и он попал в ворота.
Почему так много удалений в концовке? Потому что Яшкин побежал забивать гол. В итоге хватанул удаление, оставил нас втроём. Мы могли вообще проиграть матч. Просто надо думать головой. Не о себе, а о команде.
Победы только в домашних матчах? Не зря же есть поговорка: «Дома и стены помогают». Значит, помогают.
Хватит ли физики возрастным Ерёменко и Афиногенову? Поэтому мы их и меняем и выпускаем тех ребят, которые не играли. Индрашис у нас не играл прошлый матч», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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