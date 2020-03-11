Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в КХЛ 10 марта 2020 года

10 марта в плей-офф Континентальной хоккейной лиги было сыграно два матча первого раунда.



Екатеринбургский «Автомобилист» проиграл новосибирской «Сибири» — 1:2. Подопечные Николая Заварухина выиграли серию со счётом 4-1 и вышли во второй раунд.



Счёт во встрече был открыт на 17-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «Сибири» Дмитрий Саюстов. На 25-й минуте подопечные Николая Заварухина упрочили преимущество, гол забил форвард Евгений Чесалин. На старте третьего периода «Автомобилист» сократил отставание усилиями нападающего Павла Дацюка. В концовке екатеринбургский клуб безуспешно пытался отыграться.

Московское «Динамо» победило «Спартак» со счётом 4:1 и повело в серии — 3-2.



Первый период прошёл без заброшенных шайб. 18 минут следующего периода также прошли сухими, пока счёт не открыл нападающий «Динамо» Вадим Шипачёв. На старте третьего периода «Спартак» забил гол, отменённый после тренерского запроса «Динамо». На 48-й минуте преимущество бело-голубых упрочил форвард Максим Афиногенов. На 58-й минуте «Спартак» сократил отставание, шайба на счету Патрика Херсли. Но уже через 44 секунды Игорь Полыгалов забросил шайбу в пустые ворота «Спартака» — 3:1. На последней минуте матча «Динамо» установило окончательный счёт, гол в актив записал Дмитрий Яшкин — 4:1.