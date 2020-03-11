Форвард «Далласа» Гурьянов вступился за Клингберга и опрокинул Линдгрена на лёд. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходила в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов завершил матч с показателем полезности "-1" и 4 минутами штрафного времени. Российский форвард заработал двойной малый штраф на 14-й минуте первого периода. Защитник «Рейнджерс» Райан Линдгрен провёл эффектный силовой приём против одного из лидеров «звёзд» Йона Клингберга.

Гурьянов вступился за Клингберга и опрокинул Линдгрена на лёд. Арбитры оставили «Даллас» в меньшинстве, выписав Денису четыре минуты штрафа. В свою очередь американский защитник «синерубашечников» был наказан двумя минутами.

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