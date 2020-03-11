Илья Воробьёв продолжит работу на посту главного тренера «Металлурга»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв продолжит работу с уральским клубом в следующем сезоне. Об этом сообщил первый вице-президент и директор клуба Сергей Ласьков.
«Мы провели двухчасовую встречу с нашим президентом – Виктором Филипповичем Рашниковым, многое обсудили, он в курсе всех дел и имеет чёткое понимание происходящего. Впереди нам предстоит большая кадровая работа, но уже сегодня можно говорить, что Илья Петрович Воробьёв продолжит работу на посту главного тренера «Металлурга».
К нему, как к специалисту, есть доверие, у него богатый опыт работы, и у него есть чёткий план, как вывести главную команду из затяжного кризиса», — цитирует Ласькова «Вечерний Магнитогорск».
«Голыми руками в КХЛ уже никого не возьмёшь». Воробьёв – о «Металлурге»
Главный тренер уральцев Илья Воробьёв рассказал, в каких компонентах прибавила команда, которая при Йозефе Яндаче была вне зоны плей-офф.
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