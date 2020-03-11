Илья Воробьёв продолжит работу на посту главного тренера «Металлурга»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв продолжит работу с уральским клубом в следующем сезоне. Об этом сообщил первый вице-президент и директор клуба Сергей Ласьков.

«Мы провели двухчасовую встречу с нашим президентом – Виктором Филипповичем Рашниковым, многое обсудили, он в курсе всех дел и имеет чёткое понимание происходящего. Впереди нам предстоит большая кадровая работа, но уже сегодня можно говорить, что Илья Петрович Воробьёв продолжит работу на посту главного тренера «Металлурга».

К нему, как к специалисту, есть доверие, у него богатый опыт работы, и у него есть чёткий план, как вывести главную команду из затяжного кризиса», — цитирует Ласькова «Вечерний Магнитогорск».