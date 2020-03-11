«Спартак» сравнил трактовку судьями спорных моментов в дерби с московским «Динамо»

Хоккейный клуб «Спартак» в официальной группе в «ВКонтакте» сравнил трактовку судьями спорных моментов в дерби с московским «Динамо» (2-3).

В четвёртом матче серии первого раунда плей-офф арбитры засчитали гол нападающего московского «Динамо» Андре Петерссона, а в пятом матче противостояния отменили взятие ворот в исполнении форварда «Спартака» Мартиньша Карсумса.

«Четвёртый матч серии. «Спартак» — «Динамо», счёт 3:1, гол засчитан.

Пятый матч серии. «Динамо» — «Спартак», счёт 1:0, гол не засчитан», — сказано в сообщении пресс-службы красно-белых.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальной группе «Спартака» в «ВКонтакте».

Ранее департамент судейства КХЛ объяснил отмену гола «Спартака» при счёте 0:1 в матче с «Динамо».