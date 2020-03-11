Все легионеры «Витязя», кроме чешского защитника Ержабека, покинут клуб в межсезонье

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий заявил о серьёзных изменениях в легионерском составе команды, которые произойдут в межсезонье.

«Из легионеров остаётся Ержабек, у него контракт на следующий сезон, у остальных иностранцев контракты завершены, они покидают клуб. Подписаны новые контракты с Пыленковым и Моисеевым, предложено новое соглашение Гребенщикову, и мы близки к подписанию», — приводятся слова Варицкого в официальном «твиттере» подмосковного клуба.

Таким образом, в межсезонье подольский клуб расстанется с защитником Вилле Лаюненом, а также форвардами Йоонасом Няттиненом, Куинтоном Хауденом и Пеккой Йормаккой. У всех перечисленных игроков контракты истекают 30 апреля.

Подмосковный клуб по итогам регулярного чемпионата занял седьмое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил СКА (0-4).